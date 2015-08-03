Марокканець загинув при спробі перебратися в Іспанію у валізі

Як повідомляє Бі-бі-сі, перевезти 27-річного марокканця через кордон намагався його старший брат. Він поклав валізу в багажник автомобіля і попрямував на пором.

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Судно прямувало з Мелільї (іспанська територія на північному заході Африки) в місто Альмерію на півдні Іспанії. В ході подорожі, яка тривала 5 годин, чоловік помітив, що його молодший брат перестав дихати.

Після того як відкрили валізу, привести хлопця до тями вже не вдалося.

Старшому брату загиблого загрожує восьмирічний термін за ненавмисне вбивство.

Як нагадує Lenta.ru, у травні 2015 року стався аналогічний інцидент. Тоді іспанські прикордонники з допомогою рентгена знайшли у валізі восьмирічного хлопчика, якого намагалися провезти в Іспанію, щоб він возз'єднався з батьками. У червні він зустрівся з матір'ю і батьком, якого звинувачують у спробі незаконного транспортування людини через кордон.