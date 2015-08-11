"Щоб не вкрали": стало відомо, чому в російському Ярославлі на пустирі горить світлофор (фото)
Світлофор вартістю 2 мільйони рублів, який вхолосту працює на пустирі в Ярославлі, був виявлений членами регіонального відділення ЗНФ.
Міська влада пояснює, що знаходження об'єкта під напругою — захист від крадіжки, повідомляє РИА Новости.
За інформацією регіонального відділення ЗНФ, члени якого провели моніторинг стану автомобільних дорігв Ярославлі, світлофор працює фактично на пустирі, де в 2014 році планувалося побудувати дорогу.
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Незважаючи на те, що через нестачу фінансування ця ідея залишилася на папері, світлофор все одно з'явився в місці передбачуваного перетину вулиці Будівельників з вулицею Бабича.
"Активісти Народного фронту вивчили інформацію, опубліковану на офіційному сайті держзакупівель, і підрахували, що встановлені в Ярославлі світлофори коштують у середньому близько 2 мільйонів рублів. Можливо приблизно стільки було витрачено з бюджету міста на купівлю світлофора на неіснуючій дорозі. Більш того, даремний світлофор працює, а це означає, що з казни витрачаються гроші на його утримання", — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що світлофор збитків міському бюджету не приносить, оскільки споживання електроенергії незначне за рахунок використання світлодіодних ламп.
"Зате коли об'єкт знаходиться під напругою — це гарантія, що світлофор не вкрадуть, а як показує практика, в місті такі випадки непоодинокі", — наводяться слова Шоронова.