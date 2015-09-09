NASA знову переплутало Місяць з Сонцем

15:46, 09 вересня 2015
Курйози
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Користувачі пояснили агентству, що насправді на знімку зображені Земля і Місяць.

Данное фото агентство подписало

Інтернет-користувачів потішила помилка, допущена NASA. У своєму twitter-акаунті з більш ніж 12 млн передплатників агентство виклало знімок астронавта Скотта Келлі, який знаходиться на МКС, вказавши, що на фото – Сонце. Користувачі делікатно зазначили, що на знімку все ж зображено Місяць.

Як повідомляє Naked Science з посиланням на Mashable, знімок Скотта Келлі в NASA супроводили коментарем: «Сонце і Земля, як їх бачить @StationCDRKelly з борту @Space_Station. Насолоджуйтесь!» Підпис викликав подив twitter-фоловерів агентства і журналістів. Якщо у Землі на фотографії сумнівів немає, то Сонце виглядало підозріло.

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Користувачі пояснили агентству, що насправді на знімку зображені Земля і Місяць.

«Якщо б це було Сонце, ми б не могли побачити поруч з ним зірки, хіба тільки у вас якась нова суперкамера», – не без єхидства зазначив користувач Майкл Говард.

«На знімку видно не тільки зірки в полі цього об'єкта, але і вогні міст на Землі, так що це ніяк не може бути Сонце», – підтвердила сумніви twitter-спільноти астроном Емілі Лакдавалла.

Видання зазначає, що NASA плутає Місяць з Сонцем вже не вперше. Попередній казус стався влітку після знімка, викладеного Скоттом Келлі під час польоту МКС над західною частиною США.

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