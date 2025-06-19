Диктатор продовжує брехати про атаки по українських містах.

Російський диктатор Володимир Путін цинічно прокоментував атаку РФ по Києву 17 червня 2025 року, внаслідок якої загинуло 28 людей.

В рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму Путін зустрівся з представниками іноземних інформагентств. Про це повідомляє російське пропагандистське агентство "РИА Новости". Говорячи про атаку по Україні, він нахабно збрехав.

"Якби ваші журналісти бачили, як були знищені нашими ракетами цілі житлові квартали, вони навряд чи могли б вам про це щось сказати. Вони не залишилися б живими. Якщо вони щось і бачили, то бачили зі сторони. Удар був не по житлових кварталах, а по обʼєктах оборонно-промислового комплексу", – видав правитель РФ.

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Путін продовжив безсоромно дурити людей, додавши, що росіяни били "по заводах, які виробляють військову техніку".

"Ми цим і займаємося. Тут ми не робимо жодного секрета. Одна з цілей "спеціальної військової операції" (так у РФ називають повномасштабну війну проти України, – ред.) – це демілітаризація України. Тобто позбавлення її можливості мати загрожуючі нам Збройні сили", – сказав російський диктатор.

Атака РФ на Київ

17 червня Росія атакувала Київ та інші міста України. Загалом ворог застосував понад 400 дронів, біля 280 з яких були "Шахедами". Також росіяни випустили ракети "Кинджал", Х-101, Х-59/69. Дрони заходили на Київ з різних сторін, розповів представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Одне з влучань прийшлося по житловому будинку у Соломʼянському районі столиці. Через атаку росіян там загинули десятки людей.

18 червня у МВС відзвітували про завершення пошукових робіт на місці удару. У тій багатоповерхівці загинули 23 особи. Загалом через атаку на Київ загинули 28 людей, більше 140 – постраждали. Продовжується розбір конструкцій.

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