Контракти були укладені ще у 2020-21 роках і передбачали спільне будівництво нафтових і газових танкерів-криголамів.

Суднобудівний завод, що належить південнокорейській корпорації Samsung, оголосив про розірвання контракту з росіянами на будівництво арктичних криголамів і тепер має намір ще й стягнути з росіян штраф за порушення попередніх контрактних домовленостей. Про це пише Reuters.

Повідомляється, що завод Samsung Heavy Industries мав два замовлення від російського суднобудівного заводу "Звезда" на загальну суму 4,85 трильйона вон (3,54 мільярда доларів). Йшлося про контракти, укладені у 2020 та 2021 роках. За ними корейці мали виготовити для росіян деталі та блоки для 10 криголамних газовозів та 7 криголамних "човникових" танкерів.

У червні минулого року завод "Звезда" в односторонньому порядку повідомив південнокорейського партнера про розірвання контракту та наполягав на поверненні авансових платежів. Тоді ж влітку минулого року Samsung подала арбітражний запит до арбітражного суду Сінгапуру, вимагаючи визнати незаконними дії росіян щодо розірвання контракту.

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Однак тепер Samsung сама заявила, що це вона розриває контракт із росіянами і має намір вимагати відшкодування збитків.

Санкції проти Росії: останні новини

Як писав УНІАН, раніше сьогодні стало відомо, що Австралія вперше запровадила санкції проти російського тіньового флоту танкерів. Загалом під санкційний удар потрапили 60 суден, яким тепер заборонено заходити в австралійські порти та отримувати інші послуги від австралійських компаній.

Також ми розповідали, що Європейський союз відклав рішення про зниження "стелі цін" на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель. Це відбулося на тлі подій на Близькому Сході, які вже спричинили здорожчання нафти.

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