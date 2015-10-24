Путін порівняв себе з голубом
21:52, 24 жовтня 2015Курйози
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Питання, яструб Путін або голуб, поставив йому один з членів Валдайського клубу під час дискусії в Сочі.
REUTERS
Президент Росії Володимир Путін порівняв себе з голубом, пише російська газета «Коммерсантъ».
Питання, яструб Путін або голуб, поставив йому один з членів Валдайського клубу під час дискусії в Сочі.
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"Я - голуб, але у мене дуже потужні залізні крила!" - сказав Путін.
"І він навіть плавно помахав руками перед носом у члена клубу, демонструючи широту розмаху цих крил..." - зазначає видання.
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