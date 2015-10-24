Президент Росії Володимир Путін порівняв себе з голубом, пише російська газета «Коммерсантъ».

Питання, яструб Путін або голуб, поставив йому один з членів Валдайського клубу під час дискусії в Сочі.

Читайте такожУ Запоріжжі відкрили пам'ятник Путіну зі "злочинно убієнним російськомовним" снігуром

"Я - голуб, але у мене дуже потужні залізні крила!" - сказав Путін.

"І він навіть плавно помахав руками перед носом у члена клубу, демонструючи широту розмаху цих крил..." - зазначає видання.