Путін порівняв Росію з ведмедем, розказав про втечу Януковича та натякнув на майбутні світові конфлікти

Президент РФ Володимир Путін визнав, що Росія допомогла екс-президенту України Віктору Януковичу втекти до Криму під час лютневих подій на Майдані.

"Не буду приховувати, ми допомогли йому (Януковичу) перебратися до Криму й він там ще перебував протягом декількох днів, в Криму; на той період часу Крим був частиною України", - розповів Путін.

Щодо самого Криму, президент РФ заявив, що рішення про референдум щодо приєднання до Росії в Криму ухвалив «абсолютно легітимний представницький орган влади - парламент Криму, обраний за українським законом декілька років тому». (Рішення проводилося таємно, досі не оприлюднено відео про ухвалення так званого референдуму - УНІАН).

«Пам'ятаєте чудову фразу: те, що дозволено Юпітеру, не дозволено бику. Ми не можемо погодитися з такими формулюваннями. Може бути, і не дозволено бику, але ведмідь ні в кого дозволу питати не буде. Він (ведмідь) вважається у нас хазяїном тайги. Він не збирається, і я це знаю точно, переїжджати в інші кліматичні зони - йому там не затишно, але тайги він нікому не віддасть. Я думаю, що це зрозуміло», - заявив Путін.

При цьому Путін заперечив, що Росія претендує на якесь особливе ставлення.

"Росія не претендує на якесь глобальне лідерство. Теза про те, що Росія претендує на якусь винятковість, абсолютно помилкова. Ми не вимагаємо якогось особливого місця під сонцем, просто виходимо з того, що всі учасники міжнародного спілкування повинні поважати інтереси один одного. Ми готові поважати інтереси наших партнерів, і розраховуємо на таке ж ставлення до наших інтересів", - сказав Путін.

Щодо інтересів Росії, Путін поскаржився, що Захід їх ігнорує.

«Хотів би нагадати про події минулого року. Тоді ми говорили нашим партнерам - і американським, і європейським, що поспішне закулісне рішення щодо асоціації України і ЄС небезпечне серйозними ризиками... Чому я про це кажу, тому що під час реалізації проекту асоціації з Україною до нас немов через задні ворота зі своїми товарами заходять, а ми про це не домовлялися, нас ніхто про це не питав», - сказав Путін.

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Путін покладає вину за напружену ситуацію на США.

«Потрібно було провести розумну реконструкцію, адаптувати до нових реалій систему міжнародних відносин. Проте Сполучені Штати, які оголосили себе переможцями у холодній війні, самовпевнено, вважаю, подумали, що в цьому просто немає потреби. І замість встановлення нового балансу сил, який є необхідною умовою порядку і стабільності, навпаки, були зроблені кроки, які призвели до різкого посилення дисбалансу... Так поводяться, даруйте, нувориші, на яких раптом звалилося величезне багатство, у даному разі у вигляді світового панування, світового лідерства. І замість того, щоб ним, цим багатством, грамотно, акуратно розпорядитися, у тому числі і на свою, зрозуміло, користь, вважаю, що наламали багато дров», - заявив Путін.

Президент РФ вважає, що українські війська повинні покинути територію Донецького аеропорту згідно із Мінськими домовленостями, хоча посилається на домовленості щодо населених пунктів.

«Домовленості були, але вони з обох сторін не дотримуються в повному обсязі. Можливо, й неможливо дотримання цих домовленостей в повному обсязі. Наприклад, військові підрозділи України повинні залишити окремі пункти, в яких вони дислокувалися до цих домовленостей й Мінську, а сили ополчення повинні були залишити деякі населені пункти, які вони займали до цих мінських домовленостей. Ні українські війська не йдуть з тих пунктів, які вони повинні залишити, наприклад, з аеропорту в Донецьку, ополчення повністю не виходить з тих пунктів, які вони повинні звільнити, посилаючись на те, що в ополченців там сім'ї проживають», - сказав Путін.

Також Путін висловився щодо конфлікту між Ізраїлем та Палестиною, розкритикувавши поселення ізраїльтян на території Палестини. Він також нагадав, що СРСР визнав Палестину як державу, а Росія є правонаступницею СРСР.

Президент РФ спрогнозував імовірні подальші конфлікти між великими державами. До таких конфліктів він відносить і Україну.

«Якщо ми не створимо виразну систему взаємних зобов'язань і домовленостей, не збудуємо механізми вирішення кризових ситуацій – ознаки світової анархії наростатимуть. Уже сьогодні різко зросла вірогідність низки гострих конфліктів, якщо не з прямою, то з непрямою участю великих держав. При цьому чинником ризику стають не тільки традиційні міждержавні суперечності, а й внутрішня нестабільність окремих держав», - сказав Путін і додав, що особливо це характерно для країн, які перебувають на стику геополітичних інтересів великих держав або на межі культурних, економічних, історичних і цивілізаційних материків.