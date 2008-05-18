Вісім з десяти британців не вміють варити яйця

79 відсотків жителів Великої Британії не вміють варити яйця, а 83 відсотки зізналися, що не знають, як підсмажити курку. Близько третини не уявляють, як і з чого готується традиційна британська страва - картопляна запіканка з м`ясом, повідомляється на сайті телеканалу Sky News. Про це свідчать результати опитування півтора тисячі осіб, проведеного мережею супермаркетів Somerfield.

На думку спостерігачів, причина такого кулінарного неуцтва полягає в тому, що люди звикли харчуватися фастфудом і напівфабрикатами. Половина опитаних звинувачує у своєму кулінарному неуцтві відсутність у школі уроків з приготування їжі. "Це злочин - позбавляти майбутні покоління класичних страв лише тому що ми не змогли передати їм свої вміння", - відзначив із цього приводу представник Somerfield.

Лента.ру