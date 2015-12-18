Співробітники готелів розповіли про найдивніші проханнях гостей

Список найдивніших питань і прохань, які надійшли від гостей за останні 18 місяців, склали працівники мережі з 506 готелів Travelodge у Великобританії, пише "Навколо світу".

Читайте такожСкладено список послуг у готелях, яких бракує туристам

На першому місці виявилось, можливо, дивне тільки для британців питання: "Хаггіс - це тварина?" І мова в даному випадку не про відому марку підгузників, а про національне шотландське блюдо з баранячих тельбухів (haggis).

Далі в списку слідують наївні запитання: "У скільки починається північне сяйво?" і "Коли Лох-несське чудовисько виходить до відвідувачів?" Потішили співробітників готелю питання про те, де можна знайти cameron's Northern Powerhouse (насправді Northern Powerhouse - це економічний проект британського прем'єр-міністра Девіда Кемерона) і коли Біг-Бен лягає спати.

В безвихідь персонал поставило прохання передати чайкам, щоб кричали тихіше (відомо, що серед всіх птахів британців найбільше дратують чайки). Здивувало співробітників і питання про те, як на вокзалі Кінгс-Крос сісти в потяг до Гоґвортсу - школи чарівництва з серії книг про Гаррі Поттера.

Також постояльці просили співробітників готелю знайти людину, яка могла б влаштувати для них багатоконфесійне весілля; зробити так, щоб місяць дивився у вікно кімнати, оскільки гість збирався зробити пропозицію дівчині виключно при місячному світлі, організувати Різдво в липні і зупинити марафон на той час, коли постояльцеві буде потрібно залишити місто.