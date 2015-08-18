American Airlines запропонувала пасажирам перевезення тварин першим класом

Сервіс називається Cuddle Class і поки доступний лише для пасажирів першого класу, повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Daily Mail. "Ми сконструювали кабіни першого класу для тварин для зручності клієнтів, які подорожують зі своїми улюбленцями", - прокоментував один з представників компанії. Він вважає, що в майбутньому це стане модним трендом.

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Щоб взяти тварину з собою в спеціальну кабіну, потрібно заплатити $125. Замовляти Cuddle Class потрібно одночасно з бронюванням квитків, також для оформлення замовлення знадобиться довідка від ветеринара. Поки що цією послугою можна скористатися тільки на рейсах в Нью-Йорк з Сан-Франциско або Лос-Анджелеса.

В даний час Cuddle Class доступний лише для невеликих тварин. За словами представників авіакомпанії, незабаром зможуть літати першим класом тварини всіх розмірів.