Харківський бабак Тимко спрогнозував ранню, проте затяжну весну

Як передає кореспондент УНІАН, степовий бабак Тимко II, якого традиційно 2 лютого розбудили в селищі Гайдари в Харківській області, прокинувся від зимової сплячки і не побачив своєї тіні, оскільки сьогодні була хмарна погода.

Читайте такожСиноптики попередили українців про штормовий вітер та туман

Це означає, що весна буде ранньою, але затяжною, і ще тричі можливі похолодання і морози, пояснили присутнім наукові працівники біологічної станції Харківського національного університету ім. Каразіна.

Студенти біологічного факультету Харківського національного університету імені Каразіна також висловилися за встановлення пам'ятника бабаку-віщуну.

Довідка УНІАН. Традиція будити бабака, щоб він передбачив прихід весни, що прийшла в Україну з США, де День бабака є національним святом.