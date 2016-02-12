Іспанець оштрафований за шість років відсутності на робочому місці
Іспанський держслужбовець оштрафований на $30 тис., після того як не ходив на роботу щонайменше 6 років.
Відсутність Хоакіна Гарсії була помічена лише після того, як він повинен був отримати премію за 20-річну службу, передає Бі-бі-сі. Хоакіну Гарсії виплачували більше $30 тис. на рік у компанії з водопостачання, яка перебувала під управлінням місцевої влади у місті Кадіс на південному сході країни.
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У суді стало відомо, що начальник компанії не бачив його протягом декількох років, хоча його офіс знаходився навпроти кабінету Гарсії.
У компанії з водопостачання вважали, що за його роботою стежить місцева влада, а та в свою чергу була переконана в тому, що все навпаки.
Сам Гарсія заперечує звинувачення і стверджує, що кожен день приходив на роботу, але йому просто не було чого там робити, пише Independent. Тому в основному він віддавався читанню філософії Спінози.
Тим не менше, суд став на бік влади і засудив його до штрафу, який складає річну зарплату службовця після виплати податків.