У Таїланді п'яних водіїв відправлять у морг "на перевиховання"

Як повідомляє Lenta.ru з посиланням на Mashable, ідея полягає в тому, щоб такі водії усвідомили, якими можуть бути наслідки керування автомобілем у стані сп'яніння.

Наразі порушників змушують, наприклад, займатися рубкою дерев або прибиранням вулиць. Деяких направляють до лікарні доглядати за постраждалими в ДТП.

За словами представника влади, кількість п'яних водіїв, яких затримують під час різноманітних святкових заходів, продовжує зростати. Пропозиція щодо роботи в морзі зараз розглядається урядом.

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За інформацією видання, Таїланд займає перше, найвище в Азії, і друге в світі місце за показниками смертності на дорогах. Більше п'яти відсотків летальних випадків припадає на дорожньо-транспортні пригоди. При цьому керування машиною під впливом алкоголю стає причиною 26 відсотків ДТП з жертвами.

Як повідомляв УНІАН, пілота авіакомпанії Air China відсторонили від польотів за численні селфі.