У Берліні тривали вуличні бої (фото)
10:17, 28 липня 2008Курйози
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Зброя противників – водяні пістолети та овочі
|Фото REUTERS
Участь у поєдинку зазвичай беруть мешканці двох районів Берліна – Кройсберга та Фрідріхшайна, які традиційно є суперниками. Найпопулярніші "снаряди" - банани ти помідори. У хід ідуть також яйця та борошно. Водяну зброю, на честь якої й названо жартівливу баталію, використовують менше.
Цьогоріч мешканці Кройсберга спорудили пересувну вежу, з якої успішно обстрілювали противника. За даними організаторів "Водяної баталії", цього разу участь у ній взяли 80 людей. Сприяли такій кількості учасників тепло й чисте небо, а також те, що попередні два роки захід скасовували через негоду. Тож берлінці сумували за щорічною літньою розвагою.
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