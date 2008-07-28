У Берліні тривали вуличні бої (фото)

Зброя противників – водяні пістолети та овочі. Такі веселощі в німецькій столиці щоліта влаштовують біля історичної пам‘ятки – мосту Обербаум. Називається своєрідне свято "Водяна баталія".

Участь у поєдинку зазвичай беруть мешканці двох районів Берліна – Кройсберга та Фрідріхшайна, які традиційно є суперниками. Найпопулярніші "снаряди" - банани ти помідори. У хід ідуть також яйця та борошно. Водяну зброю, на честь якої й названо жартівливу баталію, використовують менше.

Цьогоріч мешканці Кройсберга спорудили пересувну вежу, з якої успішно обстрілювали противника. За даними організаторів "Водяної баталії", цього разу участь у ній взяли 80 людей. Сприяли такій кількості учасників тепло й чисте небо, а також те, що попередні два роки захід скасовували через негоду. Тож берлінці сумували за щорічною літньою розвагою.

ICTV