Укрзалізниця закликає Павла Зіброва не гарцювати на коліях у кліпах - це "ганебний приклад" (відео)

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Укрзалізниці.

"Ходіння по коліях – це небезпечно та може призвести до травмувань", - наголосили в УЗ.

Як ідеться у повідомленні, залізничники "обурені" поведінкою народного артиста України.

"Шкода, що носій національної культури, безперечний авторитет для багатьох шанувальників різних поколінь зважився на такий безглуздий крок – грубо порушив правила безпеки на залізничному транспорті. Він зухвало розгулював, гарцював та співав на залізничних коліях. Особливо цинічним є те, що він до своїх незаконних діянь долучив молодь і подав ганебний приклад для наслідування", - наголосили в УЗ.

У повідомленні наголошується, що недотримання правил безпеки на залізниці може призвести до "передчасної зупинки творчої кар’єри або до перерв у гастролях через травмування".

"Шановний Павле Миколайовичу, ми сподіваємося, що Ви більше не порушуватимете правила безпеки та завжди обиратимете для подорожей залізницю", - заявили в Укрзалізниці.