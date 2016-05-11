У Лондоні жінку вигнали з офісу за відмову взути туфлі на підборах

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, 27-річна жінка приїхала на тимчасову роботу в офіс аудиторської компанії PriceWaterhouseCoopers.

Там їй повідомили, що вона повинна носити підбори висотою від двох до чотирьох дюймів (5-20 см). Більше того, її попросили сходити в магазин і купити туфлі на підборах.

Жінка пояснила, що їй важко буде цілий день провести у взутті на підборах. Вона запитала, чи вимагає компанія від чоловіків, які працюють на цій зміні, теж носити підбори.

У відповідь представник компанії розсміявся, після цього її попросили покинути офіс.

В інтерв'ю Бі-бі-сі жінка заявила, що фірма так і не змогла їй пояснити, чому без підборів вона не могла б впоратися зі своїми обов'язками.

Після того як її вигнали з офісу, вона опублікувала у Facebook пост, в якому поскаржилася на те, що трапилося. Її підтримали багато інших жінок, які зіткнулися з подібною ситуацією.

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Тим не менш, за британськими законами фірма має право затверджувати дрес-код, причому він може відрізнятися для чоловіків і жінок. Розгнівані через скандал навколо PriceWaterhouseCoopers жінки почали збір підписів за зміну цього закону.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2015 року у віденській академії Top in Heels, де жінок вчать красиво ходити на високих підборах, відкрилися такі ж курси для чоловіків.