У Відні відкрили курси красивої ходьби на підборах для чоловіків

Як передає "Лента.ру", великий інтерес до цього місцеві жителі стали проявляти після конкурсу "Євробачення".

Курси отримали назву Men In Heels. Вони розпочнуться з 30 жовтня і проводитимуться вечорами. Вартість півторагодинного заняття — 45 євро.

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Організатори вважають, що ходіння на підборах може стати трендом серед представників сильної половини людства. Курси ведуть танцівниця Марі-Крістін Шерцер і дрег-квін (цим терміном позначають артистів чоловічої статі, які переодягаються у жінок) Гельмут Фиксль.

Переможцем пісенного конкурсу "Євробачення" в 2014 році став австрійський співак Тому Нойвірт, більше відомий під псевдонімом Кончіта Вурст. На сцені він з'явився в жіночому платті і з бородою. За словами артиста, так він виступає в захист толерантності та відмови від традиційних гендерних ролей. У червні 2015 року фото Вурст з оголеним торсом з'явилося на обкладинці журналу Rolling Stone.