В ОАЕ бізнесмен заплатив $5 мільйонів за автомобільний номер

Номер "1" для автомобіля продавався на аукціоні. Його стартова ціна була в 20 разів нижчою фінальної, передає Lenta.ru з посиланням на BBC News. Бізнесмен пояснив прагнення володіти таким номером бажанням завжди бути першим.

Максимально витраченою сумою на незвичайний номер відзначився також громадянин ОАЕ. На початку 2008 року бізнесмен Саїд Абдул Гаффар Курі заплатив на благодійному аукціоні за реєстраційний знак з тією ж цифрою "1" близько $14,5 млн.

Дорожня поліція столиці ОАЕ (місто Абу-Дабі) регулярно проводить аукціони, на яких продає незвичайні дорожні номери (як правило, вони відрізняються простим набором цифр). Виручені кошти спрямовуються на благодійні цілі.