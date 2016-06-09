В Іспанії більше тисячі овець втекли від пастуха, який заснув (відео)
19:04, 09 червня 2016Курйози
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Понад тисячу овець вирвалися на свободу від пастуха, який заснув у місті Уеска на північному сході Іспанії.
Поліції ледве вдалося оточити овець і перегнати назад до пастуха / Фото: УНІАН
Про це повідомляє "Газета.Ru" із посиланням на The Local.
Як повідомляється, місцевий житель прогулювався містом, коли побачив отару овець, які буквально заполонили центр міста.
Поліції, яка прибула за його дзвінком, ледве вдалося оточити їх і перегнати назад до пастуха, який до того моменту навіть не встиг зрозуміти, що сталося.
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