Непроханий гість: в Австралії коала "окупувала" будинок мешканців, що виїхали (фото)

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на The Dodo.

Інцидент стався в штаті Новий Південний Уельс.

Коли Мішель Гудмен і Вікі Хейнс повернулися, вони виявили «непроханого» гостя - коалу, яка вирішила, що житло належить їй. Як уточнює Port Stephens Examiner, тварина забралася в будинок через двері для собак.

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З'ясувалося, що коала непогано влаштувалася і навіть знайшла найкраще місце в будинку. Як зазначила Гудмен, здавалося, що гість сів на диван, щоб подивитися телевізор. Новий мешканець не злякався господарів будинку і «дав зрозуміти, що апартаменти тепер його.

Гудмен і Хейнс звернулися в товариство зі збереження коал, чиї співробітники приїхали на місце події і «переконали» тварину покинути будинок.