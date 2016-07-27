У Санкт-Петербурзі на прохання городянки "прикриють" голизну статуї Давида

У Санкт-Петербурзі городянка поскаржилася, що копія статуї Давида псує образ міста і погано впливає на дітей. Тому організатори мультимедійної виставки «Мікеланджело. Створення світу» в Санкт-Петербурзі вирішили одягнути скульпутру, яка встановлена біля церкви Святої Анни на Кірочній вулиці. Про це пише «Лента.ру», посилаючись на прес-реліз організаторів виставки.

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Городянка поскаржилася на голизну Давида в п'ятницю, 22 липня. Вона відправила звернення уповноваженому з прав дитини в Санкт-Петербурзі.

«Як можна було поставити цього мужика без портків в центрі Петербурга, біля школи та церкви? Цей гігант спотворює дитячі душі!» — відзначається у листі, опублікованому на сайті уповноваженого. За словами співробітників апарату омбудсмена, в особистій бесіді вплинути на мешканку не вдалося.

Організатори виставки пообіцяли, що до початку навчального року геніталії і сідниці скульптури Мікеланджело будуть прикриті. Вони запустили акцію «Одягни Давида»: до 15 серпня вони будуть приймати від жителів Петербурга пропозиції одягу для статуї, а потім виберуть кращий варіант і пошиють костюм.

Скульптура, яку організатори хочуть подарувати місту, простоїть на Кірочній вулиці до кінця роботи експозиції 2 жовтня.