Користувачі визнали відео з собакою в надувному човні "кращим у мережі"
21:59, 18 серпня 2016Курйози
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У мережі з'явилося відео, в якому собака в човні перетинає басейн.
За два дні відео набрало понад 2,2 мільйона переглядів / скріншот
Ролик був опублікований на YouTube-каналі під назвою Markiplier, пише Lenta.ru.
За два дні він набрав понад 2,2 мільйона переглядів, а користувачі відеохостингу зійшлися на думці, що це «краще відео, яке вони коли-небудь зустрічали».
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Судячи з коментарів під роликом, частина юзерів відразу ж вирушила робити ремікси на пісню Boat Dog (яка грає у ролику), інші ж вирішили подивитися відео ще раз. «Це найщасливіші 11 секунд в моєму житті», - написав один з користувачів відеохостингу.
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