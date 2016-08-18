Користувачі визнали відео з собакою в надувному човні "кращим у мережі"

Ролик був опублікований на YouTube-каналі під назвою Markiplier, пише Lenta.ru.

За два дні він набрав понад 2,2 мільйона переглядів, а користувачі відеохостингу зійшлися на думці, що це «краще відео, яке вони коли-небудь зустрічали».

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Судячи з коментарів під роликом, частина юзерів відразу ж вирушила робити ремікси на пісню Boat Dog (яка грає у ролику), інші ж вирішили подивитися відео ще раз. «Це найщасливіші 11 секунд в моєму житті», - написав один з користувачів відеохостингу.