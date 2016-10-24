Гігантський павук піймав мишу і став зіркою Facebook (відео)

Користувачів соціальних мереж вразило відео, де видно, як гігантський павук піймав мишу. Такий запис у своєму профілі Facebook опублікував австралієць Джейсон Вомаль.

На відео видно, як велетенський павук тягне вже мертвого гризуна по вертикальній стіні.

Відео вже встигли переглянути 10 млн осіб.

При цьому, попри те, що багатьох користувачів соцмережі розміри павука налякали, сам Джейсон Вомаль заявив, що залишить павука у себе в домі. Австралієць навіть встиг дати ім’я своєму новому домашньому улюбленцю, павука він назвав Хермі.

Пізніше, Вомаль повідомив, що з його павуком все добре.