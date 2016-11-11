У ПАР зграя мангустів "вторглася" на поле під час турніру з гольфу (відео)

Під час Європейського туру змагань Професійної асоціації гольфістів (PGA) в південноафриканському Сан-Сіті, на поле для гольфу "вторглася" зграя мангустів.

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На відео в офіційному "Твіттері" Європейського туру тварини вибігають на траву, але за деякий час ідуть геть, не зачепивши жодного м'яча.

They're back...



Return of the Mongooses!



https://t.co/KGoy9ek8q6 — The European Tour@EuropeanTour) November 11, 2016