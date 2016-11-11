У ПАР зграя мангустів "вторглася" на поле під час турніру з гольфу (відео)
13:48, 11 листопада 2016Курйози
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Тварини пробігли через усе поле, але не зачепили жодного м'яча.
Зграя мангустів "вторглася" на поле під час турніру з гольфу / Скріншот
Під час Європейського туру змагань Професійної асоціації гольфістів (PGA) в південноафриканському Сан-Сіті, на поле для гольфу "вторглася" зграя мангустів.
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На відео в офіційному "Твіттері" Європейського туру тварини вибігають на траву, але за деякий час ідуть геть, не зачепивши жодного м'яча.
They're back...— The European Tour@EuropeanTour) November 11, 2016
Return of the Mongooses!
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About 20 mongoose invade the green...
But they know not to interfere with the ball.
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