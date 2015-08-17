Пєсков після скандалу з годинником вирішив орендувати яхту за 385 тисяч євро на тиждень (фото)

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті опозиційного політика Олексія Навального з посиланням на Фонд боротьби з корупцією РФ.

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"В даний час прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков проводить медовий місяць з Тетяною Навкою, невеликим колом друзів і дітьми на орендованій яхті Maltese Falcon біля берегів Сардинії (Італія - УНІАН)", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що яхта Maltese Falcon "найбільша, розкішна, найдорожча вітрильна яхта у світі: 88 метрів, майже як футбольне поле".

Згідно з повідомленням, оренда яхти Maltese Falcon коштує 385 000 євро або 26 мільйонів рублів на тиждень, і ця вартість не включає витрати на їжу і розваги.

"Дмитру Пєскову потрібно викласти повністю свою зарплату за 3 роки, щоб дозволити провести на цій яхті всього 7 днів", - підкреслюється в повідомленні.

З відкритих джерел вдалося встановити, що яхта на вихідних дійсно була біля берегів Сардинії, крім того дочка Навки і падчерка Пєскова у соцмережі Instagram опублікувала відповідне фото з геотегом, який підтверджує, що вона перебувала в Сардинії.

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"Ну і останнє: Саша (падчерка Пєскова) перебуває на яхті, і на її халаті можна прочитати назву яхти. Назву видно не повністю (?altese falco?), але вгадати відсутні літери виявилося не дуже складно. Фотографія зроблена на яхті Maltese Falcon", - резюмували в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Пєскова помітили годинник вартістю 620 тисяч доларів. Незабаром у прес-секретаря Путіна знайшли цілу колекцію дорогих годин.