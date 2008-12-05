Криза вдарить і по новорічних корпоративах

Компанії істотно звужують списки своїх партнерів і клієнтів, яким вони презентують корпоративні подарунки на новий рік.

Українські компанії активно переглядають бюджети на новорічні корпоративні подарунки своїм клієнтам і партнерам, пише "Дело". Вже зараз об`єми замовлень компаній по виробництву сувенірної продукції скоротилися на 50% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

«У нашій компанії об`єми замовлень подарункових наборів значно впали. А ті клієнти, які не відмовлялися, переглянули свої бюджети у бік зменшення. Економлять на якості полі-графії, об`ємах тиражу, складності виготовлення сувенірної продукції», — розповідає Єгор Пекуровський, управляючий партнер компанії United Benefits Group. Щоб не стати жертвами кризи, виробники йдуть на поступки своїм клієнтам. «Цього року ми на 50% знизили мінімальну вартість подарунка — з 100 до 55 гривень за одну одиницю продукції», — розповідає Тамара Козюк, директор мережі магазинів індивідуальної футболки e-prikid.com.ua.

Якщо хто і одержить подарунок під ялиночку, то це VIP-клієнти. На них компанії економити не збираються. За словами Олени Нейман, директора компанії VIP Crystal, кількість замовлень у них нітрохи не зменшилася. «Що ближче Новий рік, тим більше замовлень. Ми вимушені працювати по 24 години на добу. Цього року компанії замовляють безліч стел з гравіюванням, логотипом із золота. Наприклад, готель «Опера» цього року замовив стели вартістю від 2 тисяч гривень за штуку», — розповідає Нейман. У VIP Crystal вже розмістили свої замовлення компанія Coca-Cola (машинки з новорічної реклами) і «Богдан» (автобуси в мініатюрі). «Одна відома компанія замовила кришталеву труну в людський зріст. Ми його не прийняли, оскільки виріб вийшов би дуже важкий», — сміється Нейман.