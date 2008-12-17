Синець під оком не завадив прес-секретареві Білого дому вийти на роботу

Синець під оком не завадив прес-секретареві Білого дому Дані Періно вийти на роботу

Періно була присутньою на знаменитій прес-конференції в Багдаді, де Буша закидали черевиками. Президент встиг ухилитися, а прес-секретар в сутичці одержала удар мікрофоном в обличчя. Кореспондент британської газети "Таймс" відзначив, що на брифінгу в Білому домі Періно виглядала так, наче повернулася з війни.

До речі, прес-секретар заявила, що Буш аніскільки не образився на іракського журналіста. Більш того, представник Білого дому позитивно оцінила роботу президентської служби безпеки під час візиту до Іраку. На думку Періно, Бушу ніщо не загрожувало, це був всього лише черевик, додала вона.

Эхо Москвы