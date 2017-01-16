У мережі набуває популярності відео із Трампом-акордеоністом
15:05, 16 січня 2017Курйози
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У мережі набуває популярності відео із Трампом-акордеоністом, який супроводжує свою промову «заспокійливими мелодіями».
Трамп виконує «заспокійливі мелодії» / Скріншот
Змонтований ролик оприлюднив відеограф Х'ю Паркінсон, «розмістивши» в руках Трампа музичний інструмент. На прес-конференції майбутній президент Штатів активно розмахував руками, що й послугувало проводом зробити із Трампа акордеоніста.
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В анотації до відео сказано, що Трамп виконує «заспокійливі мелодії».
За три дні відео зібрало понад 350 тисяч переглядів.
Нагадаємо, в жовтні минулого року набуло популярності відео дебатів Трампа і Клінтон, на якому вони співають українською.
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