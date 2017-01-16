У мережі набуває популярності відео із Трампом-акордеоністом

Змонтований ролик оприлюднив відеограф Х'ю Паркінсон, «розмістивши» в руках Трампа музичний інструмент. На прес-конференції майбутній президент Штатів активно розмахував руками, що й послугувало проводом зробити із Трампа акордеоніста.

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В анотації до відео сказано, що Трамп виконує «заспокійливі мелодії».

За три дні відео зібрало понад 350 тисяч переглядів.

Нагадаємо, в жовтні минулого року набуло популярності відео дебатів Трампа і Клінтон, на якому вони співають українською.