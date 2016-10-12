Трамп і Клінтон співають українською: мережу підкорює вітчизняна версія дебатів політиків (відео)
19:21, 12 жовтня 2016Курйози
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В інтернеті набуває популярності українська версія дебатів Трампа та Клінтон.
В мережі з'явилася українська версія дебатів Трампа і Клінтон / скріншот
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Мережу підірвав ролик, на якому кандидати в президенти США нібито співають саундрек до американського фільму. Пісню на відео з дебатів наклали користувачі Інтернету.
На YouTube зірковий дует зібрав понад 2 мільйони переглядів, а у Facebook – 77 мільйонів. Українські користувачі всесвітньої павутини придумали свою версію виступу.
В інтернеті набуває популярності українська версія дебатів Трампа та Клінтон
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Як повідомляв УНІАН, під час другого етапу дебатів кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп перевищив очікування глядачів, але, згідно з опитуванням телеканалу CNN, перемогла демократ Хілларі Клінтон.
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