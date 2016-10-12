Трамп і Клінтон співають українською: мережу підкорює вітчизняна версія дебатів політиків (відео)

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Мережу підірвав ролик, на якому кандидати в президенти США нібито співають саундрек до американського фільму. Пісню на відео з дебатів наклали користувачі Інтернету.

На YouTube зірковий дует зібрав понад 2 мільйони переглядів, а у Facebook – 77 мільйонів. Українські користувачі всесвітньої павутини придумали свою версію виступу.

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Як повідомляв УНІАН, під час другого етапу дебатів кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп перевищив очікування глядачів, але, згідно з опитуванням телеканалу CNN, перемогла демократ Хілларі Клінтон.