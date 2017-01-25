Сумській міськраді не вдалося через Prozorro придбати мавпу-капуцина

20:30, 25 січня 2017
Курйози
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Управління освіти і науки Сумської міської ради намагалося за бюджетні кошти придбати мавпу-капуцина.

Сумську міськраду запідосрили у спробі нераціонального використання коштів платників податків / Фото NH53 via flickr.com

Під час моніторингу публічних закупівель у системі Prozorro за минулий рік, окрім порушень, було виявлено так звані «абсурдні закупівлі», замовлення яких може бути свідченням нераціонального використання коштів платників податків, розповів в ефірі Громадського аналітик Transparency International Україна Віктор Нестуля.

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Чиновники так і не купили мавпу через відсутність пропозицій.

"У них не вийшло, ніхто не подав пропозицій, але у нас одразу виникло питання - а навіщо вам капуцин. Це, звісно, весело, до тих пір, поки ми не подумаємо, що це - наші з вами гроші, гроші платників податків", - сказав Нестуля.

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Теги: #мавпа