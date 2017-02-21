У Новій Зеландії у торговця наркотиками знайшли сотні крадених садових гномів
19:23, 21 лютого 2017Курйози
548 0
Правоохоронці Нової Зеландії більше 300 крадених садових прикрас.
Фотоілюстрація / REUTERS
Про це повідомляє Stuff.
Поліція знайшла в будинку імовірного торговця метамфетаміном рослини в горщиках, керамічні садові гноми і рожеві фламінго.
Читайте такожКонтррозвідка знешкодила ДРГ, до якої входив зрадник присяги з Криму і відомий терорист "Гном"
До цього протягом декількох місяців місцеві жителі скаржилися на пропажу гномів зі своїх ділянок.
Поки невідомо, чи брали власники власності садові прикраси як оплату за наркотик або просто перекуповували їх.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter