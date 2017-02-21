У Новій Зеландії у торговця наркотиками знайшли сотні крадених садових гномів

Про це повідомляє Stuff.

Поліція знайшла в будинку імовірного торговця метамфетаміном рослини в горщиках, керамічні садові гноми і рожеві фламінго.

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До цього протягом декількох місяців місцеві жителі скаржилися на пропажу гномів зі своїх ділянок.

Поки невідомо, чи брали власники власності садові прикраси як оплату за наркотик або просто перекуповували їх.