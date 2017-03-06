У Таїланді зі шлунка черепахи витягли п'ять кілограмів монет (фото)

Всього в шлунку 25-річної самки морської черепахи вдалося знайти 915 монет, як повідомляє Bangkok Post.

Операція тривала чотири години. «Важко уявити, як вона проковтнула таку кількість монет», — сказав ветеринар Пасакорн Бріксвана (Pasakorn Brikshavana). За словами медика, це перший подібний випадок у його практиці.

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Тварина залишиться під наглядом ветеринарів на тиждень, після чого буде передано назад в зоопарк для морських черепах Sea Turtle Conservation Center.

Багато туристів, слідуючи повір'ям, кидають монети в резервуари з черепахами, щоб повернутися в Таїланд. Місцеві мешканці кидають гроші до цих тварин, розраховуючи на довголіття.

Як повідомляв УНІАН, самець черепахи по імені Дієго за свою столітню життя зробив близько 800 дітей, чим врятував свій вид від вимирання.