СБУ запропонувала користувачам жартівливий тест, який визначить їхню роль для спецслужб
11:41, 22 березня 2017Курйози
7668 0
Деякі користувачі вже жартують, що за допомогою тесту СБУ складатиме психологічні портрети опитаних і вираховуватиме їх за IP-адресами.
В СБУ запропонували користувачам з'ясувати, ким вони могли б стати для спецслужб / Фото ssu.gov.ua
Служба безпеки України на своєму офіційному сайті запустила жартівливий онлайн-тест, за допомогою якого кожен охочий може з'ясувати, ким він міг би працювати в СБУ.
Користувачам пропонують відповісти на кілька запитань, які вирахують їх потенціал для Служби безпеки – як бійців елітних спецпідрозділів, антикорупціонерів, аналітиків, контррозвідників або навіть потенційних злочинців.
Слід зазначити, що користувачі у соцмережах оцінили цей тест і активно діляться своїми результатами. Втім, деякі жартують, що за допомогою тесту СБУ складатиме психологічні портрети опитаних і вираховуватиме їх за IP-адресами.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter