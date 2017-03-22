СБУ запропонувала користувачам жартівливий тест, який визначить їхню роль для спецслужб

Служба безпеки України на своєму офіційному сайті запустила жартівливий онлайн-тест, за допомогою якого кожен охочий може з'ясувати, ким він міг би працювати в СБУ.

Користувачам пропонують відповісти на кілька запитань, які вирахують їх потенціал для Служби безпеки – як бійців елітних спецпідрозділів, антикорупціонерів, аналітиків, контррозвідників або навіть потенційних злочинців.

Слід зазначити, що користувачі у соцмережах оцінили цей тест і активно діляться своїми результатами. Втім, деякі жартують, що за допомогою тесту СБУ складатиме психологічні портрети опитаних і вираховуватиме їх за IP-адресами.