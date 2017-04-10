Близько тисячі португальських школярів розтрощили іспанський готель

Готель Real Hotel Pueblo Camino, розташований у місті Торремолінос (Іспанія), сильно постраждав від проживання близько 800 португальських школярів, повідомляє видання El País.

При цьому, за даними місцевої поліції, участь в інциденті брали близько 1200 школярів віком 14-17 років, передає FOX News.

El País зазначає, що школярі били плитку, викидали у вікна матраци, користувалися вогнегасниками в коридорах готелю, а також втопили у ванні один із телевізорів.

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Представники готелю пояснили, що помітили пошкодження тільки після того, як школярі залишили готель. При цьому співробітники готелю відзначили, що ніколи раніше не зустрічалися з чимось подібним.

Сумарний збиток від погрому оцінюється приблизно в 50 тисяч євро. Поліція проводить розслідування інциденту.

Як зазначає El País, навесні багато школярів та студентів з Португалії відправляються на відпочинок в приморські регіони Іспанії, найчастіше в Торремолінос або сусідній Бенальмаден, щоб відзначити закінчення навчального року.