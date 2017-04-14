"Кривавий пастор" Турчинов про своє прізвисько: значно краще за те, що українці дали Путіну
11:10, 14 квітня 2017Курйози
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Турчинов спокійно ставиться до свого прізвиська.
Турчинов спокійно ставиться до того, що його у Росії називають "кривавим пастором" / Фото УНІАН
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов прокоментував те, що в Росії його називають "кривавим пастором". Про це він розповів в інтерв'ю Бі-бі-сі.
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Він розповів, що його і раніше "пастором" називали, але росіяни додали "кривавий". "Мабуть, вважаючи, що я їхньою кров'ю снідаю, а іноді й вечеряю", - іронізує Турчинов.
"Якось я спокійно до цього ставлюся, навіть звик. Я думаю, це прізвисько значно краще, ніж те, що українці дали Путіну", - сміється секретар РНБО України.
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