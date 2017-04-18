Переляканий дроном росіянин атакував його уявними гранатами (відео)

Переляканий дроном росіянин атакував його уявними гранатами. Ролик з «нападом» був опублікований в Facebook-спільноті «Видач».

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На відео переслідуваний квадрокоптером чоловік намагається сховатися за припаркованими машинами і збити його чергою з уявного кулемета.

Раніше в літаку скандальної американської авіакомпанії пасажира вжалив скорпіон.