"Чужий на борту": у літаку скандальної американської авіакомпанії пасажира вжалив скорпіон (відео)
14:14, 14 квітня 2017Курйози
956 0
Нейтралізувати небезпечну істоту допоміг сусід.
На борту скандальної американської авіакомпанії пасажира вжалив скорпіон / скріншот
Чоловік, що летів з американського Х'юстона в канадський Калгарі як раз збирався поїсти, коли відчув, як щось ворушиться в його волоссі.
Виявилося, що це скорпіон, коли пасажир намагався його змахнути, той атакував кривдника.
Читайте такожУ США жінка вистрибнула з літака під час приземлення і годину бігала від правоохоронців
Нейтралізувати небезпечну істоту допоміг сусід, який накрив скорпіона чашкою, відкинув у прохід і розчавив.
Чоловік летів в літаку скандальної авіакомпанії United Airlines, співробітники якої раніше силою висадили пасажира.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter