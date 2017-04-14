"Чужий на борту": у літаку скандальної американської авіакомпанії пасажира вжалив скорпіон (відео)

14:14, 14 квітня 2017
Курйози
956 0

Нейтралізувати небезпечну істоту допоміг сусід.

На борту скандальної американської авіакомпанії пасажира вжалив скорпіон /

Чоловік, що летів з американського Х'юстона в канадський Калгарі як раз збирався поїсти, коли відчув, як щось ворушиться в його волоссі.

Виявилося, що це скорпіон, коли пасажир намагався його змахнути, той атакував кривдника.

Читайте такожУ США жінка вистрибнула з літака під час приземлення і годину бігала від правоохоронців

Нейтралізувати небезпечну істоту допоміг сусід, який накрив скорпіона чашкою, відкинув у прохід і розчавив.

Чоловік летів в літаку скандальної авіакомпанії United Airlines, співробітники якої раніше силою висадили пасажира.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #літак#пасажир#скорпіон