У США університет запустив лінгвістичний курс із мов "Гри престолів"

Каліфорнійський університет в Берклі (США) запустив лінгвістичний курс за вигаданими мовами серіалу «Гра престолів», повідомляє Entertainment Weekly.

Пройти навчання можна цього літа. Тривалість – шість тижнів. Курс називається «Лінгвістика «Гри престолів» і мистецтво винаходу мови».

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В якості викладача виступить лінгвіст Девід Дж. Пітерсон, який придумав дотракійську і високу валірійську мови.

Він також автор штучних мов в серіалах «Виклик», «Хроніки Шаннари», «Смарагдове місто» і «Сотня».

Раніше ЗМІ повідомили, що зірки «Гри престолів» отримають по $2,6 млн за серію.