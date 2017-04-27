У США університет запустив лінгвістичний курс із мов "Гри престолів"
17:12, 27 квітня 2017Курйози
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Тривалість курсу – шість тижнів.
Пройти навчання можна цим літом / oxvo.ru
Каліфорнійський університет в Берклі (США) запустив лінгвістичний курс за вигаданими мовами серіалу «Гра престолів», повідомляє Entertainment Weekly.
Пройти навчання можна цього літа. Тривалість – шість тижнів. Курс називається «Лінгвістика «Гри престолів» і мистецтво винаходу мови».
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В якості викладача виступить лінгвіст Девід Дж. Пітерсон, який придумав дотракійську і високу валірійську мови.
Він також автор штучних мов в серіалах «Виклик», «Хроніки Шаннари», «Смарагдове місто» і «Сотня».
Раніше ЗМІ повідомили, що зірки «Гри престолів» отримають по $2,6 млн за серію.
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