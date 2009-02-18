РАГС Москви відмовляється реєструвати дитину на ім’я... «БОЧ РВФ 260602»

РАГС Москви більше шести років відмовляється видавати свідоцтво про народження і реєструвати дитину, яку батьки назвали БОЧ РВФ 260 тисяч 602, в інтересах самого хлопчика, повідомила РІА Новості заступник начальника головного управління РАГС Москви Тетяна Ушакова.

Батьки, у свою чергу, не бажають дати своїй дитині інше ім`я, окрім БОЧ РВФ 260 тисяч 602, яке розшифровується як "Биологический Объект Человека рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года".

"Цю справу розглядала не одна судова інстанція, але все одно батькам було відмовлено в реєстрації дитини з таким ім`ям. Все це було зроблено задля захисту інтересів самого малюка. Адже батьки мають думати про саму дитину, як їй жити з таким ім`ям, а не про свої амбіції", - сказала Ушакова.

У той же час заступниця начальника управління зауважила, що закону, який забороняв би подібні імена, немає. Вона додала, що батьки зверталися і до Страсбурзького суду, там розглядати справу відмовилися.