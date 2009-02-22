В Атлантиці затонуло судно з 7 тоннами золота і срібла

В Атлантичному океані затонуло чилійське судно з 7 тоннами неочищеного срібла і золота.

Як передає Lenta.ru, аварія сталася ще 16 січня, проте про це стало відомо лише зараз. Риболовецьке судно "Полар Міст", перероблене для транспортування руди, вийшло з аргентинського порту і попрямувало до Чилі, проте в Магеллановій протоці потрапило в шторм.

Сім членів екіпажу були врятовані вертольотом аргентинської берегової охорони. Перед цим вони включили на повну потужність двигуни, щоб випалити пальне і мінімізувати шкоду екології.

У районі аварії знаходилося ще одне судно - чилійський буксир "Бігл", який спробував доставити "Полар Міст" до берега. Проте за 40 кілометрів від суші судно несподівано затонуло. Повідомляється, що на той момент погодні умови були сприятливими, а екіпаж "Бігла" не помітив у "Полар Міст" ніяких пошкоджень.

Влада Аргентини почала розслідування інциденту. Допитуються двоє капітанів - буксира і затонулого судна, а також керівництво аргентинської берегової охорони.

Вантаж, який знаходиться на глибині 80-100 метрів, оцінюється в 16,4 млн. дол.