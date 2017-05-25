Мешканка Каліфорнії вийшла заміж за залізничну станцію під назвою «Дайдра» після 36 років «закоханості в неї». Про це пише Sun.

Керол Санта Фе-Сан Дієго, штат Каліфорнія, заявила, що «була без розуму від залізничної станції її міста з 9 років».

Читайте такожКитаєць подарував нареченій 33-тонний камінь під час пропозиції про заміжжя

Видання пише, що співробітниця служби підтримки добровольців кожен день їде на станцію, щоб провести час зі своєю любов'ю.

Незважаючи на те, що їх шлюб юридично не оформлений, Керол стверджує, що вони зв'язали себе відносинами в 2015 році і навіть відсвяткували минуле Різдво разом.