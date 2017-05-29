Жителів російського Омська попросили не об'їдати білок (фото)
12:34, 29 травня 2017Курйози
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Цікаве оголошення в центральному парку помітив місцевий житель Омська.
Білка у парку, ілюстрація / REUTERS
У російському Омську в парку "Зелений острів" розміщено оголошення, на якому місцевих жителів просять не красти їжу у білок.
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Оголошення в центральному парку міста помітив учасник групи "Омськ ВК" Віктор Бєлов. Автори написаного стверджують, що корм білок може небезпечний для людини, оскільки існує можливість заразитися.
Раніше в низці російських прокремлівських ЗМІ з'явилася новина із заголовком "В Україні голодні люди відбирають хліб у голубів". Вона базується на замітці одеситки у Facebook.
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