Британка зламала шию, сміючись над жартом колеги (фото)

Британка Моніка Джефрі пошкодила на роботі шийні хребці, сміючись над жартом колеги. Про це з посиланням на news.com.au повідомляє 24tv.ua.

Моніка Джеффрі відчула біль у шиї, коли сиділа за столом на роботі. Через деякий час колега розповів їй жарт і жінка засміялася. Далі британці було зовсім не до сміху, адже Моніку несподівано частково паралізувало.

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Вже в лікарні з'ясувалося, що Моніка, коли сміялася, пошкодила шийні хребці.

До речі, це не перша прикра випадковість в житті британки. П'ять років тому вона зламала шию, коли чхнула, лежачи в ліжку.