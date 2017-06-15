У Туреччині чоловік застряг в унітазі, намагаючись дістати телефон: знадобилася бригада рятувальників (відео)

22:16, 15 червня 2017
Курйози
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Його рука застрягла майже по плече в трубі.

Врятований радісно посміхається / фото CEN

У відчайдушній спробі врятувати смартфон, що впав у громадський туалет,чоловік просунув руку в трубу і вже не зміг звільнитися без допомоги рятувальників. Курйозний інцидент стався в місті Ерзурум на північному сході Туреччини, повідомляє The Mirror.

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Рятувальники ламають підлогу біля труби / фото CEN

Просунувши руку в отвір низького лікарняного туалету і не виявивши бажану здобич, чоловік зрозумів, що його рука застрягла занадто глибоко в каналізаційній трубі. Крики про допомогу почули пацієнти, вони ж викликали рятувальників.

У такому вигляді обнарудили / фото CEN

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Теги: #телефон в унітазі