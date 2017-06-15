У Туреччині чоловік застряг в унітазі, намагаючись дістати телефон: знадобилася бригада рятувальників (відео)

У відчайдушній спробі врятувати смартфон, що впав у громадський туалет,чоловік просунув руку в трубу і вже не зміг звільнитися без допомоги рятувальників. Курйозний інцидент стався в місті Ерзурум на північному сході Туреччини, повідомляє The Mirror.

Читайте такожРосійський "Воєнторг" вирішив зареєструвати бренд "Вежливые мишки"

Просунувши руку в отвір низького лікарняного туалету і не виявивши бажану здобич, чоловік зрозумів, що його рука застрягла занадто глибоко в каналізаційній трубі. Крики про допомогу почули пацієнти, вони ж викликали рятувальників.