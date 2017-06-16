"Показував фокуси і чіпав жінок за груди": у Китаї вибухнув скандал навколо "вуличного мага"

Поліція китайського Ченду затримала відеоблогера, який у своїх роликах підходив на вулиці до жінок і під приводом показу вуличних фокусів демонстративно тримав їх за груди. Ролики з "фокусами" блогера викликали бурю обурення в китайському інтернеті. Один з користувачів призначив за нього грошову нагороду.

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Як повідомляє урядовий сайт The Cover, блогер, відомий як Кріс, був затриманий в п'ятницю. Поліція з'ясувала, що він житель Шанхаю за прізвищем Сюй. Жінок, які фігурували в роликах Сюя, просять зв'язатися з правоохоронцями, пише Русская служба BBC.

У своїх відеороликах Сюй підходить до молодих жінок на вулицях Ченду і, разговорив їх, пропонує показати фокус зі зникаючою монетою. Він показує, як монета зникає в його кулаці, а потім бере дівчину за груди, запевняючи, що зникла монета повинна з'явитися у неї в бюстгальтері.

У інших роликах Кріс задає жінкам на вулиці "непристойні питання" про особисту гігієну і пропонує їм "провести разом ніч".

Сюй - досить популярний блогер, у нього 40 тисяч підписників у соцмережі Sina Weibo, китайському аналогу "Твіттера", а добірку з його відео, розміщену для ілюстрації на сайті The Cover, подивилися близько трьох мільйонів.

Хвиля обурення діями блогера, яка передувала затриманню, теж була масштабною. Кілька тисяч людей під хештегами, які можна перекласти як "вуличний маг торкається грудей", обурювалися тим, що Крісу ніхто з перехожих не завадив.

Інші користувачі соцмережі дивувалися, що героїні роликів, до яких пристає Кріс, зберігають повний спокій. Хтось запідозрив блогера у використанні гіпнозу, інші обзивали Сюя "сексуально стурбованим" і "слизняком". Треті вимагали кримінального переслідування за статтею про сексуальні домагання в публічних місцях.

У четвер, за день до затримання, Сюй випустив відеозвернення, в якому вибачився перед жінками, яке подивилися близько ста тисяч чоловік. Чи був у діях Сюя складу злочину, встановить дослідча перевірка. Стаття про домагання в публічних місцях за китайським законам передбачає покарання у вигляді п'яти років ув'язнення.