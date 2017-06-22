У Китаї запропонували саджати у в'язницю за виконання гімну у неналежних місцях

У Китаї можуть ввести покарання за виконання державного гімну при неналежних обставинах і в невідповідних місцях. Про це повідомляє The South China Morning Post.

Відповідний законопроект у першому читанні зараз розглядає Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників. Автори документа пропонують заборонити виконання «Маршу добровольців» на похоронах або в якості фонової музики в громадських місцях, а також у рекламі. На думку законодавців, це применшує велич гімну КНР.

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Запис гімну дозволяється робити лише фірмам, які отримали спеціальний дозвіл від влади, не допускається неналежна поведінкв під час виконання «Маршу». Порушення правил виконання або самовільні зміни у тексті, спрямовані на зниження градуса урочистості, пропонується карати ув'язненням на термін до 15 діб. Як пояснили автори законопроекту, ці заходи повинні сприяти піднесенню патріотизму в суспільстві.

Видання пов'язує внесення законопроекту з низкою скандалів за участю гонконгських вболівальників. Зокрема, в листопаді 2016 року під час виконання національного гімну на футбольному матчі між командами Північної Кореї і Гонконгу вболівальники останньої скандували: «Ми — Гонконг!»