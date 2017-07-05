Прем'єр-міністр Франції під час вступу на посаду назвав себе президентом

19:18, 05 липня 2017
Курйози
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Один з депутатів першим взяв слово і звернувся до Філіпа, зазначивши, що той вступає на посаду в непростий час.

БФМ-ТВ

Новий прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп на зустрічі з депутатами національних зборів обмовився, назвавши себе президентом Франції.

Про це повідомляє BFM TV.

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Один з депутатів першим взяв слово і звернувся до Філіпа, зазначивши, що той вступає на посаду в непростий час. Прем'єр почав відповідати йому, але обмовився в середині промови.

«Ви, пане депутат, побоюєтеся, що я, як прези... Вибачте, як прем'єр-міністр», - сказав Філіп.

Згодом він зазначив, що уряд впорається з усіма завданнями.

Напередодні парламент Франції висловив довіру новому уряду.

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Теги: #Макрон#Едуар Філіп