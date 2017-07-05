Прем'єр-міністр Франції під час вступу на посаду назвав себе президентом
Один з депутатів першим взяв слово і звернувся до Філіпа, зазначивши, що той вступає на посаду в непростий час.
Новий прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп на зустрічі з депутатами національних зборів обмовився, назвавши себе президентом Франції.
Про це повідомляє BFM TV.
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Один з депутатів першим взяв слово і звернувся до Філіпа, зазначивши, що той вступає на посаду в непростий час. Прем'єр почав відповідати йому, але обмовився в середині промови.
«Ви, пане депутат, побоюєтеся, що я, як прези... Вибачте, як прем'єр-міністр», - сказав Філіп.
Згодом він зазначив, що уряд впорається з усіма завданнями.
Напередодні парламент Франції висловив довіру новому уряду.
Як повідомляв УНІАН, раніше Макрон спустився під воду на атомній субмарині для навчань із запуску ядерної ракети.