"Підчепив соціалізм": Соцмережі вибухнули жартами із заяви Киви про обрання головою Соцпартії
Користувачі соцмереж вибухнули жартами після заяви Іллі Киви щодо його обрання головою Соціалістичної партії України.
У Соцмережах жартами відреагували на заяву радника голови МВС Іллі Киви про нібито обрання його головою Соціалістичної партії.
Про своє рішення очолити "одну з найбільш відомих українських партій" Кива оголосив у відеозверненні на своїй сторінці в соцмережі Facebook учора, 8 липня.
На сайті політсили, тим часом, головою та лідером СПУ досі вказується Петро Устенко.
Також, про те, що головою партії з жовтня 2013 року є Устенко, вказується на сайті Міністерства юстиції України.
Згодом одне з видань опублікувало відео, на якому показано, як саме приймалося рішення про нібито затвердження Киви головою Соцпартії.
Тим часом, користувачі соцмереж заяву Киви зустріли із гумором - почали малювати на нього жартівливі агітки поруч з Карлом Макрсом та Фрідріхом Енгельсом і згадали одіозну українську "прогресивну соціалістку" - Наталю Вітренко.