"Підчепив соціалізм": Соцмережі вибухнули жартами із заяви Киви про обрання головою Соцпартії

У Соцмережах жартами відреагували на заяву радника голови МВС Іллі Киви про нібито обрання його головою Соціалістичної партії.

Про своє рішення очолити "одну з найбільш відомих українських партій" Кива оголосив у відеозверненні на своїй сторінці в соцмережі Facebook учора, 8 липня.

На сайті політсили, тим часом, головою та лідером СПУ досі вказується Петро Устенко.

Також, про те, що головою партії з жовтня 2013 року є Устенко, вказується на сайті Міністерства юстиції України.

Згодом одне з видань опублікувало відео, на якому показано, як саме приймалося рішення про нібито затвердження Киви головою Соцпартії.

Тим часом, користувачі соцмереж заяву Киви зустріли із гумором - почали малювати на нього жартівливі агітки поруч з Карлом Макрсом та Фрідріхом Енгельсом і згадали одіозну українську "прогресивну соціалістку" - Наталю Вітренко.