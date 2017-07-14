Священик розповів про "супутницю" Путіна на Валаамі

Глава прес-служби патріарха Кирила Олександр Волков стверджує, що на задньому сидінні машини, на якій президент Росії Володимир Путін їздив на Валаамі, була червона коробка з іконою. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

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Також Волков каже, що з російським президентом нібито був офіцер Служби безпеки, який і тримав нібито червону коробку з іконою.

"Президент приїхав на машині за кермом, відкрив задні двері, за якими сидів офіцер СБП (що цілком природно) й тримав у руках червону коробку, в якій перебувала ікона. Оскільки так вийшло, що я сам цю коробку тримав через 10 хвилин, можу сказати, що це була важка ікона, навряд чи президентові було б зручно з нею йти в храм", - запевняє Волков.

Раніше повідомлялося, що російський президент Володимир Путін прибув на Валаам у компанії невідомої особи. Такі висновки зробило видання "Дождь", переглянувши відповідне відео одного з російських телеканалів.

"Відкривши двері, Путін простягає руку, щоб допомогти пасажиру вийти. Обличчя пасажира не видно, але видно, що він одягнений у червоне. Імовірно, це жінка. Пасажир відмовився вийти з машини, і при цьому щось вказував президенту пальцем", - йшлося у повідомленні видання.