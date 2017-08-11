У Дніпрі з'явилася кішка-секретар Тигр (фото)

У Дніпропетровській облдержадміністрації завели кота-секретаря", якого назвали Тигром. Про це повідомляє "Радіо Свобода" у Facebook.

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Пізніше, коли тварина підросла, з'ясувалося, що це кішка, але ім'я їй міняти не стали. Коти – не рідкість на держслужбі в багатьох країнах.

У квітні 2016 року кота Палмерстона взяли на роботу в міністерство закордонних справ Великобританії. А в резиденції прем'єра країни Терези Мей живе головний "конкурент" Палмерстона – кіт Ларрі, який залишився на службі після відставки прем'єр-міністра Британії Девіда Кемерона. Раніше повідомлялося про з'ясування стосунків між британськими котами-"держслужбовцями, пише "Гордон".

Також в 1997 році жителі містечка Толкітна в американському штаті Аляска, незадоволені місцевими політиками, вирішили вважати своїм мером Стаббза, тоді ще кошеня. Він "виконував" свої обов'язки до 2016 року, зустрічаючись з виборцями в барі. Стаббз помер 24 липня 2017 року.